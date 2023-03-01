В 2023 году в Смоленской области продолжат ремонт обходов райцентров. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжится ремонт обходов районных центров Смоленской области.

В планах на этот год у дорожников работы на следующих участках:

– Обход п. Новодугино (протяженность участка ремонта более 4 км)

– Обход г. Починка (7,5 км)

– Обход г. Сафоново (4,5 км)

В профильном департаменте отмечают, что эти дороги позволяют пустить транспорт в объезд населенных пунктов. В 2022 году благодаря нацпроекту удалось отремонтировать обход Велижа и участок обхода Дорогобужа.

Ранее «КП» писала, что в рамках нацпроекта в Смоленске отремонтировали более 40 улиц. Проект реализуется с 2019 года.