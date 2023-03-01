В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры.

Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно осуществляется контроль искусственных сооружений (мостов, тоннелей, водопропускных труб), опор контактной сети, систем водоотводов на станциях и прилегающих к стальной магистрали территориях. Особое внимание уделяется участкам пути, которые расположены в непосредственной близости от рек и водохранилищ, а также в местах обильного разлива талых вод.

Кроме того, формируется противоразмывной поезд, в состав которого входят: крытый вагон с инструментами и инвентарем, платформа со шпалами и пиломатериалами, полувагоны со щебнем. Техника, машины и механизмы проходят дополнительную проверку на исправность.

Перед началом паводка с членами локомотивных бригад, работниками путевого комплекса проведены дополнительные занятия и инструктажи о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.

Активная фаза противопаводковых мероприятий начнется с 1 марта.