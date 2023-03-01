Смоленская АЭС: выпускников физико-математических классов привлекают высокие технологии атомной отрасли

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Более 150 учащихся физико-математических классов школ Десногорска и Смоленска стали первыми в 2023 году участниками профориентационных мероприятий, ежегодно организуемых службой управления персоналом Смоленской АЭС.

Цель программы профориентации — сформировать у будущих выпускников реальное представление о современном предприятии атомной отрасли, рассказать о возможностях трудоустройства, перспективах развития и самореализации, которые открывает молодым специалистам работа в высокотехнологичной и наукоемкой госкорпорации «Росатом», в том числе на Смоленской атомной станции.

Профориентационные мероприятия-2023 на Смоленской АЭС стартовали в феврале. Для выпускников всех четырех школ Десногорска была организована встреча со специалистами службы управления персоналом САЭС, которые рассказали ребятам о деятельности атомной станции, перспективных профессиях, востребованных на предприятии. Для смолян - учащихся лицея имени Кирилла и Мефодия и физико-математического лицея при МИФИ также были проведены экскурсии на действующие энергоблоки атомной станции и полномасштабный тренажер блочного щита управления.

«Правительство РФ поставило перед Росатомом серьезные задачи по увеличению энергетических мощностей. Для строительства и эксплуатации новых энергоблоков, в том числе Смоленской АЭС-2, потребуются молодые квалифицированные кадры, и готовить новое поколение атомщиков нужно уже сейчас», - подчеркнула начальник отдела развития персонала Смоленской АЭС Елена Илгашева.

Работа на Смоленской атомной станции – предприятии государственной корпорации «Росатом» – это стабильная, достойная заработная плата, отличные перспективы профессионального и карьерного роста, надежные социальные гарантии и, конечно же - возможность решать интересные производственные задачи не только по выработке электрической и тепловой энергией, но и по созданию новых продуктов для российского и международного рынков, цифровизации, строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей.

По мнению учителя математики лицея имени Кирилла и Мефодия Олега Лелюхина, проведение профориентации непосредственно на производственных площадках, таких как Смоленская АЭС сильно мотивирует детей к получению высшего технического образования.

«Когда школьники своими глазами видят реальное огромное высокотехнологичное производство, работу специалистов - профессионалов своего дела, общаются с образованными людьми, на них это производит очень большое впечатление. Здесь у школьников пропадает извечный вопрос: «Зачем мне учить эту физику, математику?». Когда ты видишь людей, которые уже прошли большой путь получения образования, которые тебе говорят о высоком уровне зарплаты, о том, что ты точно будешь востребован на рабочем месте — это, конечно же, повышает уровень мотивации выпускников к учебе», - считает педагог.

Двери Смоленской АЭС открыты не только для физиков и ядерщиков. На предприятии нужны химики, теплоэнергетики, IT-специалисты, инженеры-механики и многие другие технические специалисты. При трудоустройстве приоритет отдается выпускникам одного из 13 опорных вузов Росатома. Кроме того, Смоленская АЭС участвует в программе целевой подготовки молодых специалистов по профильным специальностям: теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, ядерные реакторы и материалы, атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. Целевая подготовка гарантирует прохождение производственной и преддипломной практики, дополнительную стипендию с 3 курса при условии обучения на 4 и 5, трудоустройство на атомную станцию после получения диплома. В этом году Смоленской АЭС запланировано выдать 20 целевых направлений на обучение (по вопросам заключения целевого договора обращаться в отдел развития персонала Смоленской АЭС по телефону 8 (48153) 7-08-68).

Выпускник школы №3 Десногорска Владислав Гуторов уже определился с будущей профессией, мечтает стать турбинистом.

«Хочу поступить в Смоленский филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» по специальности «теплоэнергетика и теплотехника». Конечно много времени уделяю на подготовку к ЕГЭ, чтобы поступить в этот вуз. Надеюсь получить целевое направление от Смоленской АЭС, так как мечтаю в будущем вернутся в родной город и работать на нашей атомной станции», - делится планами Владислав.

В текущем году профориентационной деятельностью Смоленская АЭС планирует охватить более 1500 выпускников территории расположения атомной станции. В программе профориентации встречи со специалистами службы управления персоналом атомной станции, работниками производственных подразделений, экскурсии на действующие энергоблоки и полномасштабный тренажер — аналог блочного щита управления.

Справка

В настоящее время Правительство и крупные компании нашей страны уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала молодежи. Определены приоритеты научно-технологического развития, консолидируются усилия государства и корпораций в области подготовки кадров для новой экономики. Это справедливо и для предприятий Росатома. Укрепляется образовательная база, повышается доступность профориентационных программ для школьников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.