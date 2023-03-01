Андрей Борисов поручил взять на контроль ситуацию с маршрутом №50 в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Глава города Андрей Борисов поручил руководителю «Автоколонны» взять под личный контроль выпуск автобусов на маршруты, особое внимание уделив маршруту 50. В последнее время на его работу поступало особенно много жалоб.

Как пояснил руководитель предприятия Игорь Скобелев, проблема связана не только с высокой изношенностью автопарка, которая составляет более 97%, и с повышением стоимости запчастей для автобусов. Ситуация осложнилась всплеском заболеваемости сотрудников, в том числе работников ремзоны.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в штате «Автоколонны» 7 слесарей, которые ежедневно трудятся над восстановлением и обслуживанием муниципального транспорта, их отсутствие – существенно сказывается на возможности выпуска автобусов на маршрут.

На сегодняшний день трое работников уже приступили к своим обязанностям, и только за утренние часы они подготовили к рейсам 7 автобусов.

– Возможности для приобретения новых единиц автобусов на сегодняшний день прорабатываются городской администрацией. Кроме того, городом планируется оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта и рассматривается возможность введения новых муниципальных маршрутов для перевозки пассажиров. С этой целью управлением транспорта и связи мэрии заключен контракт со специализированной организацией ООО «Строй Инвест Проект», – пояснили в мэрии.

Ранее «КП» писала, что Смоленск стал частью туристического проекта «Дорогами Екатерины II». В рамках его реализации планируется разработать туристический маршрут, связанный с историческим наследием императрицы.