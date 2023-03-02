Мобильные пункты центра крови в марте будут работать в райцентрах Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В муниципалитетах Смоленской области будут работать пункты центра крови. Так, 14 марта бригада прибудет в Рославль. Мобильный пункт будет стоять около дома №9 по 4-му Красноармейскому переулку. Затем, по информации профильного департамента, 16 марта сдать кровь можно будет около Энергоинститута в Смоленске.

В Десногорск мобильный пункт прибудет 23 марта и остановится около МСЧ №135. А 29 марта сдать кровь смогут жители Дорогобужского района. Всех желающих будут ждать около поликлиники в поселке Верхнеднепровский.

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