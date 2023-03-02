Смоленск переходит в онлайн. Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Смоленска все чаще предпочитают оформлять дистанционно потребительские кредиты, открывать депозиты, совершать переводы, а также оплачивать покупки.

Так, в конце 2022 года мобильное приложение ВТБ использовали 71% клиентов банка в Смоленской области. А всего в 2022 году смоляне оформили онлайн 32% кредитов наличными – то есть почти треть сделок совершалась в приложении. За год клиенты банка в Смоленской области дистанционно открыли 84% накопительных счетов и 69% депозитов. Интерес жителей к возможностям оформления таких вкладов онлайн за год превысил показатели 2021 года на 16%.

Общее число пользователей мобильного приложения и интернет-версии банка в Смоленской области достигает около 65 тысяч человек. Это на 5% больше, чем по итогам 2021 года.

«Активное развитие цифровых сервисов – одно из требований актуальной деятельности финансовой организации. Мобильное приложение и интернет-банк постоянно совершенствуются, появляется новый функционал, присоединяются компании-партнеры. Мы стараемся поддерживать максимально сбалансированную систему, при которой пользователь может выбрать привычные продукты или сервисы без посещения офиса. В частности, всего за год жители области оформили в банке почти 34 тысячи сберегательных продуктов дистанционно», – отметил Дмитрий Жабеев, управляющий ВТБ в Смоленской области.

Банк запустил новое мобильное приложение в 2020 году. В 2022 году доля продуктов, открытых онлайн среди частных клиентов банка, выросла в 1,5 раза. Дистанционно потребители оформили почти половину розничных продуктов. Общее число пользователей приложения превышает 12 млн человек.