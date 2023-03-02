В Смоленске установили мемориальную доску Заслуженному работнику Физической культуры Михаилу Николину. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В Смоленске прошла церемония открытия мемориальной доски Михаилу Вячеславовичу Николину. Памятный знак установили на входе в спортивную школу, названную именем Заслуженного работника Физической культуры и основанную им 40 лет назад.

Среди воспитанников учреждения – более 30 мастеров спорта, в том числе международного класса, чемпионы Европы, призеры всероссийских и международных соревнований.

Как рассказал мэр Андрей Борисов на своей странице в социальной сети, Михаил Вячеславович был бессменным руководителем школы с 1983 года по 2018 год и внес огромный вклад в развитие спортивного ориентирования на Смоленщине.

На церемонии открытия доски присутствовали не только тренеры по ориентированию и настольному теннису Спортивной школы имени М.В. Николина, но и руководители других спортшкол, представители администрации города и спортивной общественности региона, а также воспитанники и родственники Михаила Вячеславовича.

– Надеюсь, что память об этом выдающемся человеке будет служить хорошим примером, как нынешнему поколению, так и будущему, – отметил глава города.

Ранее «КП» писала, что Смоленск стал частью туристического проекта «Дорогами Екатерины II». В рамках его реализации планируется разработать туристический маршрут, связанный с историческим наследием императрицы.