Смоленская область вошла в топ-15 федерального проекта «Профессионалитет». Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

По итогам защиты программ деятельности образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Смоленская область вошла в топ-15 по России и топ-5 в ЦФО. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети.

Регионы-участники представили концепции внедрения новой модели подготовки кадров в соответствии с востребованными на региональном рынке труда профессиями. Программа от Смоленской области – по ликвидации кадрового дефицита в строительной отрасли. Её презентовали представители Департамента по образованию и науке, Смоленского строительного колледжа и строительных компаний. Она успешно прошла экспертизу и получила высокую оценку.

Впереди практический этап реализации программы. Сейчас ведется работа по созданию строительного кластера – его базовой образовательной организацией станет строительный колледж, на развитие материально-технической базы из федерального бюджета будет направлено 100 млн рублей. В качестве сетевых партнеров выступят областная технологическая академия, Вяземский политехнический и железнодорожный техникумы, Рославльский многопрофильный колледж, Десногорский энергетический колледж, Смоленский автотранспортный колледж, Техникум отраслевых технологий.

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