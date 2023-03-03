Конкурс на лучший слоган города стартовал в Смоленске

В Смоленске стартовал конкурс на лучший слоган города. Фото: пресс-служба администрации города.

Стартовал конкурс «Придумай слоган Смоленска». Смолянам предлагают создать короткий девиз, призыв или лозунг, наиболее полно отражающий Смоленск, его прошлое, настоящее, будущее и туристическую привлекательность.

В пресс-службе администрации отметили, что слоган должен содержать сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку, быть эмоционально насыщенным и запоминающимся. Свои идеи смолян просят присылать на сайт: vk.cc/clZi0f.

После конкурсного отбора и интернет-голосования лучший слоган планируется использовать в рекламно-сувенирной продукции и атрибутике.

Читай также: Смоленская область вошла в топ-15 федерального проекта «Профессионалитет». Участники от Смоленской области представили программу по ликвидации кадрового дефицита в строительной отрасли.