Первый семинар-практикум для родителей состоится 6 марта в Смоленске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут первый семинар-практикум для родителей, в ходе которого на вопросы смолян ответят врачи узкого профиля.

Так, педиатр Ульяна Чемова поговорит с присутствующими о состоянии здоровья детей, расскажет, что должны знать родители о вакцинации и диспансеризации;

От клинического психолога Светланы Качаловы родители узнают секреты воспитания без стрессов;

Специалист по рациональному питанию Марина Яйкова напомнит о пользе ряда блюд;

Врач по гигиеническому воспитанию Ирина Дубченкова поговорит о физической активности и поможет подобрать кружок для ребенка по интересам.

Семинар с родителями состоится 6 марта, в 12:00, в актовом зале Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера.

Ранее «КП» писала, что мобильные пункты центра крови в марте будут работать в райцентрах Смоленской области. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.