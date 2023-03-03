Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 7:12

В Сафоновском районе 41-летний водитель фуры пострадал в жёстком ДТП

Мужчине потребовалась госпитализация
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Сафоновском районе 41-летний водитель фуры пострадал в жёстком ДТП. Фото: «Автокадр_67» ВКонтакте.

В Сафоновском районе 41-летний водитель фуры пострадал в жёстком ДТП. Фото: «Автокадр_67» ВКонтакте.

На трассе М-1 в Сафоновском районе произошло ДТП, в котором пострадал 41-летний мужчина.

По информации регионального УГИБДД, авария случилась около 07:45 утра в среду, 1 марта, на 298-м километре автодороги.

41-летний водитель «Рено Премиум» с полуприцепом не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину «АФ» под управлением 36-летнего водителя.

В результате столкновения водитель большегруза получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Ранее два трамвая столкнулись в Заднепровском районе Смоленска. Причиной могла стать неисправность стрелки на повороте.