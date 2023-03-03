Автомобиль Opel Astra загорелся на парковке ресторана быстрого питания в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Рано утром 3 марта на стоянке возле кафе быстрого питания в Заднепровском районе Смоленска загорелась иномарка одной из сотрудниц заведения. Огонь, вырывающийся из-под капота своей машины, она увидела в окно.

Прибывшие на улицу Ново-Московскую пожарные установили, что загорелся автомобиль Opel Astra. Огонь под капотом оперативно ликвидировали, не дав пламени разгореться и уничтожить транспортное средство. По информации регионального управления МЧС, поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие капота.

Ранее «КП» писала, что в Сафоновском районе 41-летний водитель фуры пострадал в жёстком ДТП. Мужчине потребовалась госпитализация.