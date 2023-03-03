В Смоленске ветерану ВОВ пришлось несколько месяцев жить в затопленной квартире. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

90-летняя жительница Смоленска, ветеран Великой Отечественной войны несколько месяцев жила в залитой квартире по адресу Румянцева, 11. Причиной стала высокая изношенность инженерных коммуникаций. Женщина и её родственники неоднократно обращались в управляющую компанию, но помощи ее последовало. Тогда в решение проблемы вмешалась прокуратура.

По информации ведомства, в адрес вправляющей организации внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В доме проведены все необходимые ремонтные работы.

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