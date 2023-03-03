Названы самые цифровые регионы России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первое место по использованию дистанционных каналов банка для повседневных операций занял Ямало-Ненецкий автономный округ – здесь доля онлайн-пользователей составляет 81% от общего числа клиентов. В Мурманской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре таких 80%, в Якутии – 79%, по России этот показатель – чуть выше 70%. Большинство из этих регионов географически удаленные, поэтому для их жителей онлайн-канал – наиболее удобный способ коммуникации с банком.

Наибольшими темпами аудитория онлайн-приложения росла в Воронежской области (+19% за год). В Мордовии число клиентов в дистанционных каналах увеличилось на 18%, в Новосибирской и Орловской областях прирост составил 12%, в Самарской области – 11%, что выше общероссийских значений (более 5%).

Воронежская, Новосибирская и Самарская области стали лидерами в России по доле оформленных в банке потребительских онлайн-кредитов: в этих регионах она достигла рекордных значений - 85% от общего числа выдач. Четвертое место занял Хабаровский край (84%), на пятом - Свердловская область (77%). По стране в целом клиенты дистанционно получили каждый второй потребительский кредит.

Сбережения активнее всего в дистанционных каналах размещают жители Ярославской области, Чувашии и Московской области: они открывают онлайн порядка 90% вкладов и накопительных счетов. В Забайкальском крае и Республике Марий Эл показатель выше 87%, а по России в целом составляет 81%.

«В ряде регионов доля онлайн-кредитования и размещения сбережений существенно превышает общероссийские показатели, что говорит о значительном потенциале развития цифровых продуктов по стране в целом. Дистанционное обслуживание используют миллионы клиентов, это остается одной из важнейших составляющих их жизни», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Онлайн-аудитория постоянно растет, свыше 12 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты банка и управляют своими данными. В январе посещаемость мобильной версии выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное количество сессий зафиксировано 31 января - более 10,6 млн.