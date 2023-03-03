В Смоленске определили места для торговли цветами к 8 марта.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В администрации Смоленска рассказали о местах торговли цветами с 4 по 8 марта. Официальные точки продаж цветочной продукцией будут располагаться по следующим адресам:
– ул. Николаева у д. 16
– ул. Кирова у д. 19
– ул. Багратиона, напротив магазина «Эльдорадо», у трамвайного кольца
– ул. Петра Алексеева у д. 2/37
– ул. Рыленкова у д. 35
– ул. 25 Сентября у д. 44
– мкр. Южный у д. 27
– ул. Кутузова у д. 2, за магазином «Перекресток»
– ул. Валентины Гризодубовой у д. 1, в районе магазина «Магнит»
Организации, предприятии торговли и индивидуальных предпринимателей призывают соблюдать санитарные и противопожарные требования, Правила благоустройства города, иметь документы, подтверждающие происхождение и безопасность товаров, а также должным образом оборудовать свое торговое место.
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