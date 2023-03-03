В Смоленске определили места для торговли цветами к 8 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Смоленска рассказали о местах торговли цветами с 4 по 8 марта. Официальные точки продаж цветочной продукцией будут располагаться по следующим адресам:

– ул. Николаева у д. 16

– ул. Кирова у д. 19

– ул. Багратиона, напротив магазина «Эльдорадо», у трамвайного кольца

– ул. Петра Алексеева у д. 2/37

– ул. Рыленкова у д. 35

– ул. 25 Сентября у д. 44

– мкр. Южный у д. 27

– ул. Кутузова у д. 2, за магазином «Перекресток»

– ул. Валентины Гризодубовой у д. 1, в районе магазина «Магнит»

Организации, предприятии торговли и индивидуальных предпринимателей призывают соблюдать санитарные и противопожарные требования, Правила благоустройства города, иметь документы, подтверждающие происхождение и безопасность товаров, а также должным образом оборудовать свое торговое место.

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