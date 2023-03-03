Алексей Островский и Андрей Борисов вручили смоленской сироте ключи от новой квартиры. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Алексей Островский совместно с главой города Андреем Борисовым вручили ключи от новой квартиры смолянке Анастасии, которая с 10-летнего возраста осталась без попечения родителей.

Как рассказал губернатор на своей странице в социальной сети, с детства Настя проживает вместе с бабушкой и дедушкой в микрорайоне Южный. Девушка получила высшее юридическое образование, сейчас работает помощником мирового судьи.

– Вместе с главой региона осмотрели новое жильё, которое располагается на улице 100-летия комсомола в микрорайоне «Новый Смоленск», и поинтересовались всё ли устраивает смолянку. Очень рад, что и Настя, и её бабушка Елена Леонидовна, с которой она приехала на нашу встречу, остались довольны предоставленной квартирой, – отметил Андрей Борисов.

В целом, в прошлом году в регионе было приобретено 280 жилых помещений для детей-сирот, на эти цели направили почти 386 млн рублей. Из них 48 квартир приобретены администрацией города, 20 – по договорам долевого участия.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ветерану ВОВ пришлось несколько месяцев жить в затопленной квартире. Проблему помогла решить прокуратура.