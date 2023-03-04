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НовостиОбщество4 марта 2023 4:46

Жителей Смоленска предупредили о резком ухудшении погодных условий

На выходных смолян ждут резкие перепады температуры и снегопад
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Жителей Смоленска предупредили о резком ухудшении погодных условий. Фото: Алёна Лавушкина.

Жителей Смоленска предупредили о резком ухудшении погодных условий. Фото: Алёна Лавушкина.

ГИБДД предупреждает автолюбителей об ухудшении погоды на Смоленщине. 4 и 5 марта ожидаются перепады температуры, выпадение осадков в виде снега, а также снижение дальности видимости.

Смоленская Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее отнестись к дорожной ситуации, соблюдать скоростной режим и особенно быть бдительными при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходам следует быть максимально дисциплинированными, а в тёмное время суток и в условиях плохой видимости использовать светоотражающие элементы.

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