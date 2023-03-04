В Смоленске руководитель управления капитального строительства региона покинул пост. Фото: страница Павла Ломтикова в соцсети.

Павел Ломтиков на своей странице в соцсети сообщил, что 3 марта стал его последним днем в качестве директора учреждения.

Начальником управления капитального строительства Смоленской области он трудился последние два года. До этого Ломтиков занимал должность заместителя главного государственного инспектора труда в регионе.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский и Андрей Борисов вручили смоленской сироте ключи от новой квартиры.