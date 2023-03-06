Выставка «Мы – дети Космоса» открылась в Художественной галерее Смоленска. Фото: Смоленский музей заповедник.

Выставка детских рисунков «Мы – дети Космоса» открылась в Художественной галерее Смоленска. Здесь представлено 35 работ, победителей и лауреатов международного конкурса, учрежденного в 2016 году. Его организовал Благотворительный Фонд имени Елены Рерих и Международный Центр Рерихов для участия детей от 5 до 14 лет. За прошлые годы было проведено более ста передвижных выставок в России и за рубежом.

Первыми зрителями выставки "Мы - дети Космоса" в Смоленске стали учащиеся и педагоги Детской художественной школы им. М.К. Тенишевой, Детской школы искусств № 8 им. Д.С. Русишвили и колледжа Смоленского государственного института искусств.

По информации пресс-службы Смоленского музея-заповедника, выставка будет работать до 23 апреля. Место проведения: зал Информационно-образовательного центра Русский музей: Виртуальный филиал (улица Коммунистическая, дом 4, 2 этаж).

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