«Смоленскэнерго» приглашает на работу выпускников профильного вуза

Фото: «МРСК Центра».

Руководители филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в феврале 2023 года провели встречу с выпускниками филиала НИУ МЭИ в г. Смоленске. В мероприятии приняли участие студенты старших курсов, обучающиеся по специальностям «Электроснабжение», «Электроэнергетические системы и сети», «Электромеханика». Перед будущими коллегами выступили заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин, начальник управления по работе с персоналом Алла Королькова и начальник Смоленского городского района электрических сетей Сергей Кривопалов.

В целях привлечения выпускников образовательных организаций филиал периодически проводит встречи со студентами высших и среднеспециальных учебных заведений, в рамках которых представители филиала рассказывают о существующих вакансиях условиях работы в филиале, перспективах развития молодых специалистов.

В ходе прошедшего мероприятия студенты имели возможность обсудить с представителями филиала вопросы прохождения практики, работы в студенческих отрядах, трудоустройства и возможность совмещения учебы и работы по специальности.

Уже много лет смоленский филиал НИУ «МЭИ» является «кузницей кадров» для энергокомпании – десятки его выпускников ежегодно трудоустраиваются в Смоленскэнерго после окончания обучения в вузе. В настоящее время в филиале трудится 520 выпускников данного вуза.

«Филиал заинтересован в привлечении целеустремленных, инициативных и творческих выпускников профильных учебных заведений, готовых к совершенствованию своих профессиональных знаний и опыта, что требует быстро развивающаяся энергетическая отрасль. 2023 год объявлен в компании Годом молодого специалиста, а значит мы приложим еще большие усилия, чтобы доля работников филиала до 35 лет в этом году увеличилась», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.