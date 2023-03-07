В Смоленске увеличат число техники для уборки снега. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В ночное время количество техники, задействованной в уборке снега в Смоленске, увеличится до 28 единиц. По информации СОГБУ «Смоленскавтодор», помимо расчистки и обработки проезжей части и тротуаров, запланирован вывоз снега с улиц областного центра.

До этого в работе было задействовано 18 единиц. Сначала работа ведется на магистральных улицах, особое внимание уделяется спускам и подъемам.

В выходные дорожники в круглосуточном режиме расчищали и обрабатывали проезжую часть улиц города. Также выполнялся вывоз снега с улиц Большая Советская, Коммунистическая и других.

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