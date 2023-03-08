Ученики 21-ой школы встретились с побывавшем на Донбассе волонтером. Фото: пресс-служба администрации города.

Ученики 21-ой школы встретились с волонтером Анастасией Мазуриной, побывавшей на освобождённой территории. Девушка рассказала о том, какой отбор ей пришлось преодолеть, чтобы попасть на Донбасс. С первых лет обучения Настя преследовала цель — применять свои знания на практике.

Учитывая большой опыт соискателя, а Настя возглавляет волонтерский центр родного ВУЗа, она была зачислена в одну из команд, состоящую из психологов, специалистов по физической культуре и других профилей. Занятия с детьми, спортивные соревнования пришлось проводить далеко от линии фронта, но на территориях, где до сих пор постоянно ждут прилетов.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, подобные встречи в ресурсном волонтерском центре проводят постоянно, чтобы показать молодежи, что победа зависит не только от тех, кто находится за ленточкой, но и от каждого из нас.

Ранее «КП» писала, что школьники Смоленска продолжают собирать гумпомощь для бойцов в зоне СВО. Акция проходит уже не в первый раз благодаря инициативе школьного волонтерского отряда «Твори добро».