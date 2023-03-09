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НовостиОбщество9 марта 2023 7:39

В Смоленске объявили поиски пропавшего 35-летнего мужчины

Местный житель ушёл устраиваться на работу и не вернулся
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске объявили поиски пропавшего 35-летнего мужчины. Фото: движение «Альтернатива» в социальной сети.

В Смоленске объявили поиски пропавшего 35-летнего мужчины. Фото: движение «Альтернатива» в социальной сети.

Движение «Альтернатива» объявило поиски жителя Смоленска Максима Наумчика, который пропал по пути на новую работу.

Известно, что 18 февраля в 15.00 мужчина ушёл устраиваться на работу охранником и не вернулся. Выходил на связь в последний раз ночью 19 февраля.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ищут свидетелей ДТП с пострадавшей 21-летней девушкой. Авария случилась по вине нетрезвого водителя.