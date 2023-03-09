Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 6,6% в январе-феврале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе-феврале 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 400 тыс. тонн, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За 2 месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:

- лесные грузы – 25,3 тыс. тонн (+36,8% к январю-февралю 2023 года);

- черные металлы – 15,2 тыс. тонн (+7,4%);

- промышленное сырье и формовочные материалы – 8,7 тыс. тонн (+5,8%);

- метизы – 2,4 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).