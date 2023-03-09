«Смоленскэнерго» в 2022 заменило больше 100 км неизолированных проводов

Фото: «МРСК Центра».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжает замену неизолированного провода на самонесущие изолированные провода (СИП).

В 2022 году энергетики произвели реконструкцию 108,8 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный в сети 0,4кВ и защищенный провод в сети 6-10кВ (ВЛЗ). СИП применяется в основном при строительстве, реконструкции высоковольтных линий, а также при подключении новых потребителей. В текущем году энергетики планируют заменить еще 156,8 км линий на самонесущий изолированный провод.

Применение СИП позволяет уменьшить зону расчистки просек, которая необходима для предотвращения аварий, связанных с падением на линии электропередачи деревьев. Кроме того, используя изолированные провода, покрытые специальной полимерной оболочкой, энергетики обеспечивают надежную защиту животных (в особенности птиц) при эксплуатации линий электропередачи 6-10 кВ. Крепление данного провода на штыревых изоляторах производится без нарушения изолирующего слоя. Возможность контакта птиц с токоведущей частью конструктивно исключена.

«Самонесущий изолированный провод по сравнению неизолированным более надежен, имеет длительный срок службы, его повышенная прочность сокращает вероятность обрыва провода. Применение современного СИП в сетях филиала позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить потери и затраты на эксплуатацию и ремонт», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.