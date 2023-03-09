Бронирование льготных путевок на детский отдых стартует в Смоленской области 10 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 10 марта, в Смоленской области стартует онлайн-бронирование путевок на весенний отдых в детских оздоровительных организациях.

Об этом сообщили департаменте социального развития региона.

Забронировать путевку можно будет уже с полуночи на сайте муниципальных Госуслуг – pgu.admin-smolensk.ru.

Для отдыха можно выбрать следующие учреждения: детский оздоровительный лагерь «Прудок», АНО «Санаторий «Красный Бор», ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл».

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