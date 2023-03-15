Смоляне смогут выбрать дизайн-проекты территорий для благоустройства в 2024 году. Фото: Даниил ОПАРИН

Напомним, в 2023 году изменят облик трех мест отдыха – пройдет 2-й этап благоустройства Массового поля, первый этап территории, прилегающей к Солдатскому озеру и бульвара на улице Рыленкова (зеленой зоны между улицей 25 Сентября и проспектом Строителей, напротив Храма Новомучеников Российских.

Работы будут выполнены частично и с 2024 году их планируется продолжить, сообщили в городской администрации. Посмотреть проекты и отдать за них голос можно с 15 апреля по 31 мая 2023 года на Единой федеральной платформе для онлайн-голосования.

Ранее "КП" писала, что 37 скверов и 52 дворов отремонтируют в Смоленской области в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Контракты заключили 87 из 89 объектов. В аутсайдерах Ярцево и Починок.