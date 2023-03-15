В Смоленской области 90 голов скота и мини-трактор вывез втихаря 38-летний мужчина. Фото: Евгения ГУСЕВА

38-летний житель Вяземского района вывез с чужой фермы 90 голов скота и мини-трактор, а когда полицейские вышли на его след, сказал, что все это принадлежит ему. Инцидент произошел 18 февраля на глазах рабочего в одной из деревень Угранского района.

В ходе проверки выяснилось, что супруг хозяйки фермы ранее приезжал к мужчине и приобрел у него овец, обещав в скором времени выплатить за них определенную сумму, но до сих пор этого не сделал. По словам фермера, он решил забрать своих овец назад, что и сделал.

Возбуждено уголовное дело по статье самоуправство. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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