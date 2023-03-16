Смоленские энергетики приняли участие в программе «Неделя карьеры»

Фото: «МРСК Центра».

В рамках реализации региональной программы «Неделя карьеры» специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в марте 2023 года посетили профильные учебные заведения в Ярцеве, Рославле, Десногорске, Вязьме, Сафонове и Смоленске, где рассказали студентам о ведущей электросетевой компании России, которая обеспечивает электроэнергией население и предприятия Центральной России.

Руководители и специалисты отдела управления персоналом познакомили ребят с принципами работы компании, рассказали про условия труда, об организации совета по работе с молодежью, льготах и социальных гарантиях, о том, какие требуются документы для поступления на работу, о перспективах карьерного роста. Подробно остановились на направлениях работы с молодежью, которые проводит компания: привлечение для работы наиболее достойных, талантливых и целеустремленных выпускников; ускорение процесса производственной адаптации молодых специалистов; обеспечение индивидуального подхода к молодому специалисту, направленного на наиболее полное использование и развитие творческого, инновационного и научного потенциала; повышение активности выпускников в решении задач технического перевооружения; содействие профессиональному росту молодежи и совершенствование их профессиональной подготовки. Ребята с большим вниманием выслушали информацию, посмотрели видеоролики, задали интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

«Сфера электроэнергетики активно развивается, и в настоящее время востребованность в специалистах профильных специальностей очень высока. Поэтому встреча со специалистами, которые знают работу «изнутри» не только полезна для студентов, но и очень перспективна», – отметил заместитель генерального директора- директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.