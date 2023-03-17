Составлен рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто. Фото: Иван МАКЕЕВ

Доля китайских легковых авто растет, больше всего у бизнеса популярны Chery. Также наблюдается рост спроса на электромобили.

По данным исследования портфеля ВТБ Лизинг, среди китайских марок лидерами в легковом сегменте стали модели марок Chery, Geely и EXEED, а в грузовом – Sitrak, FAW и HOWO. За первые месяцы 2023 года на долю Chery Tiggo 4 пришлось 19,4%, на втором месте – Chery Tiggo 7 Pro с долей 17,3%. В пятерке лидеров также Geely Coolray (8,2%), EXEED VX (5,9%) и новичок на рынке OMODA C5 (5,7%).

В сегменте грузового транспорта 34% заняли тягачи и самосвалы Sitrak серии C7H. За ними следуют самосвалы FAW J6 (10%), HOWO T5G (8%), SHACMAN SX331 (7,3%) и SX325 (3,8%).

В лизинговой компании также отмечают рост интереса российских предприятий к китайским электромобилям марки Voyah.

«Мы видим, что на российском рынке появляются все новые и новые игроки из КНР. А марки, которые не первый год представлены в нашей стране, за последние несколько месяцев значительно расширили предложение, вывели новые модели в популярных сегментах. Китайские компании организовали поставки через дилеров, сформировав обширную сеть по обслуживанию машин и поставке запчастей, а также запустили акции со скидками. Все это привело к трансформации авторынка. Так, за первые месяцы 2023 года доля китайских марок в легковом сегменте составила 40,9%, в грузовом – 51,3% (по итогам прошлого года 19% и 33% соответственно)», – рассказал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселёв.

Чаще всего автомобили из КНР приобретают дорожно-строительные компании, грузоперевозчики и предприятия по добыче полезных ископаемых.