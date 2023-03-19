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НовостиОбщество19 марта 2023 7:13

Смоленская система распознавания лиц стала участником национальной премии

«Феникс» разработан для обеспечения безопасности в регионе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская система распознавания лиц стала участником национальной премии.

Смоленская система распознавания лиц стала участником национальной премии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смоленская компания разработала систему видеофиксации, распознавания и поиска лиц «Феникс». Как сообщает региональный департамент цифрового развития, регион стал участником национальной премии «Умный город» и представит «Феникс» в номинациях «Энергетика» и «Безопасность». Кроме того, в специальной номинации – проект «Войти в АйТи».

Национальная премия позволит выявить и распространить лучшие практики в области цифровизации городского хозяйства, а также обеспечит прямой диалог бизнеса с госрегуляторами и заказчиками. Награждение состоится в Красноярске.

Ранее «КП» писала, что экс-губернатору Смоленской области пророчат продолжение карьеры в парламенте. Однопартиец, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о дальнейшей работе Алексея Островского.