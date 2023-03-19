Смоленская система распознавания лиц стала участником национальной премии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смоленская компания разработала систему видеофиксации, распознавания и поиска лиц «Феникс». Как сообщает региональный департамент цифрового развития, регион стал участником национальной премии «Умный город» и представит «Феникс» в номинациях «Энергетика» и «Безопасность». Кроме того, в специальной номинации – проект «Войти в АйТи».

Национальная премия позволит выявить и распространить лучшие практики в области цифровизации городского хозяйства, а также обеспечит прямой диалог бизнеса с госрегуляторами и заказчиками. Награждение состоится в Красноярске.

Ранее «КП» писала, что экс-губернатору Смоленской области пророчат продолжение карьеры в парламенте. Однопартиец, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о дальнейшей работе Алексея Островского.