В Смоленской области начали приём заявлений в первые классы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Смоленской области начался приём заявлений на зачисление детей в первые классы. Подать документы можно до 1 апреля 2023 года, в том числе, через портал Госуслуг. Для заполнения потребуется паспорт мамы или папы, свидетельство о рождении ребёнка и справка о регистрации.

После получения соответствующего уведомления родителям нужно с оригиналами документов явиться в выбранную смоленскую школу. Информация о зачислении придёт в личный кабинет на «Госуслугах» после завершения приёма заявлений.

Поступление в школы Смоленской области проходит двумя волнами:

– по месту регистрации или по льготе – начинается не позднее 1 апреля и заканчивается 30 июня;

– в любую школу – с 6 июля до 5 сентября 2023-го.

Помимо этого, написать заявление можно и непосредственно в школе.

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