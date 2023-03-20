20 марта температура воздуха в Смоленской области поднимется до +10. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В понедельник, 20 марта, в Смоленске и области будет переменная облачность. По прогнозам Смоленского ЦГМС, существенных осадков в регионе не ожидается. Утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.

В связи с плюсовой температурой днём возрастает риск схождения снега и льда с крыш зданий. Региональное управление МЧС призывает смолян быть особенно внимательными и осторожными.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске глыба снега упала на припаркованный у здания автомобиль. Машина получила серьезные повреждения.