Досрочный период ЕГЭ стартовал в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 марта, ЕГЭ по географии и литературе напишут 15 школьников. Об этом сообщают в департаменте по образованию и науке.

Всего зарегистрировано более 100 участников. В досрочный период будет задействовано 9 пунктов проведения экзаменов Смоленска.

Сдать экзамены в досрочный период могут: выпускники текущего года, прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования, а также иностранных образовательных организаций. Результаты станут известны не позднее 5 апреля.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области начали приём заявлений в первые классы. Подать документы можно не позднее 1 апреля этого года.