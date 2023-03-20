Смоленские автобусы планируют оформить в едином стиле. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске проходит конкурс по созданию цветографической концепции общественного транспорта. Приём заявок продлится до 3 апреля, первые работы уже можно оценить на сайте.

Конкурс организован администрацией Смоленска в рамках предстоящей транспортной реформы. Смолянам предлагают создать единый стиль автобусов, который будет отличать и выделять их в общем транспортном потоке.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, лучшую концепцию нового визуального стиля общественного транспорта выберет экспертное жюри и местные жители в ходе интернет-голосования.

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