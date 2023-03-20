Экс-губернатор Смоленской области перейдёт на работу в федеральные структуры. Фото: пресс-служба администрации области.

Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил о намерении работать в федеральных структурах в Москве. Об этом стало известно в ходе церемонии представления врио главы региона Василия Анохина, которого 17 марта назначил президент Владимир Путин. Тем же указом с поста освобожден Алексей Островский, который руководил областью с 2012 года.

Отметим, что ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что Островский может начать трудовую деятельность в парламенте.

Подробнее об отставке Алексея Островского здесь.