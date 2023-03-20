Новые реалии: как сейчас живут банки? Фото: Даниил ОПАРИН

«В течение прошедшего года нам удалось выстроить работу с учетом новых реалий, трансформировать каналы связи с акционерами, возобновить регулярные очные встречи. Предпринятые усилия позволили сохранить тренд на рост числа акционеров-физических лиц в структуре акционеров. В частности, за прошедший год их количество выросло. Отмечу, что около 68% акционеров проживают за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и области», - сказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

«В 2022 году одной из важнейших задач в нашей работе с акционерами было сохранение информационного баланса с учетом соблюдения введенных ограничений по раскрытию информации. Мы увеличили количество информационных обзоров и бюллетеней с фокусом на изменения регуляторных требований и законодательства, которые касаются инвестиционного рынка и наших инвесторов. В 2023 году планируем уделять особое внимание поддержанию диалога с нашими акционерами как путем проведения очных встреч и мероприятий, так и с помощью развития онлайн-каналов коммуникаций», - отметил Владимир Хоткин.