В МЧС сообщили данные о подтоплении в Гагаринском районе Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Гагаринском районе в связи с плюсовой температурой днём и активным таянием снега и льда из берегов вышла река Воря. Подтопление наблюдается на одном участке автомобильной дороги в деревне Новое.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: при угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух-, трёхдневный запас продуктов питания и питьевой воды. По возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей.

До прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях, других возвышенных местах.

В случае подобной ситуации нужно незамедлительно обратиться в Службу спасения по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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