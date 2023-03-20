Смоляне могут получить разрешение на такси через Госуслуги.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На портале Госуслуг можно подать заявление на выдачу или переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области.
Получение услуг в электронной форме это:
– отсутствии очереди для подачи заявления;
– подача заявления в любое удобное время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий выход в интернет;
– уведомление о ходе исполнения заявления, результате оказания МСЗУ приходит в личный кабинет заявителя;
– экономию времени гражданина;
– отсутствие необходимости предоставления многих документов.
Как отмечают в профильном департаменте, для получения услуги можно воспользоваться прямой ссылкой или выбрать указанную услугу в каталоге. Предоставив необходимые документы и оплатив госпошлину, пользователь получит необходимое разрешение
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