Смоляне могут получить разрешение на такси через Госуслуги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На портале Госуслуг можно подать заявление на выдачу или переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области.

Получение услуг в электронной форме это:

– отсутствии очереди для подачи заявления;

– подача заявления в любое удобное время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий выход в интернет;

– уведомление о ходе исполнения заявления, результате оказания МСЗУ приходит в личный кабинет заявителя;

– экономию времени гражданина;

– отсутствие необходимости предоставления многих документов.

Как отмечают в профильном департаменте, для получения услуги можно воспользоваться прямой ссылкой или выбрать указанную услугу в каталоге. Предоставив необходимые документы и оплатив госпошлину, пользователь получит необходимое разрешение

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