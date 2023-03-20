В Смоленске обсудят будущий облик парка Блонье. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре разработают дизайн-концепцию обновления парка Блонье. Вопросы, связанные с архитектурно-художественным и дизайнерским наполнением пространства, обсудят 24 марта в КВЦ имени Тенишевых.

Как отмечают в городской администрации, в рамках предстоящих изменений планируется сохранить исторический вид парка и минимизировать вмешательство в природную среду.

К участию в обсуждениях приглашаются архитекторы, дизайнеры, представители органов власти, депутаты, общественные деятели, жители города. Начало – в 15:00.

После создания концепции будут разработаны два альтернативных варианта проекта реконструкции, которые представят широкому вниманию смолян и вынесут на открытое интернет-голосование.

Ранее «КП» писала, что смоленские автобусы планируют оформить в едином стиле. Лучшую концепцию выберут эксперты и сами смоляне.