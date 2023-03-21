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НовостиСпорт21 марта 2023 6:14

Смоленский студент стал серебряным призером чемпионата России

В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники страны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский студент стал серебряным призером чемпионата России. Фото: пресс-служба СГУС.

Смоленский студент стал серебряным призером чемпионата России. Фото: пресс-служба СГУС.

Студент Смоленского государственного университета спорта Александр Терентьев стал серебряным призером чемпионата России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В соревнованиях, которые прошли в Тюмени, приняли участие сильнейшие лыжники страны. Магистрант СГУС занял второе место.

Ранее «КП» писала, что юные смоленские баскетболистки стали чемпионками ЦФО. Финальные соревнования состоялись в Костроме.