Смоленский студент стал серебряным призером чемпионата России. Фото: пресс-служба СГУС.

Студент Смоленского государственного университета спорта Александр Терентьев стал серебряным призером чемпионата России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В соревнованиях, которые прошли в Тюмени, приняли участие сильнейшие лыжники страны. Магистрант СГУС занял второе место.

Ранее «КП» писала, что юные смоленские баскетболистки стали чемпионками ЦФО. Финальные соревнования состоялись в Костроме.