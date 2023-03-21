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НовостиОбщество21 марта 2023 6:42

Небольшой дождь ожидается в Смоленской области 21 марта

Столбики термометров поднимутся до +9
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Небольшой дождь ожидается в Смоленской области 21 марта.

Небольшой дождь ожидается в Смоленской области 21 марта.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В день весеннего равноденствия на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днем временами пройдет небольшой дождь. Ветер подует южной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +4°C…+6°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет расти.

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