В Смоленской области газифицировали храм XVIII века. Фото: ГРО Смоленск.

В древне Кикино Темкинского района газифицировали памятник истории и культуры РФ регионального значения, храм Архангела Михаила.

С 1953 года здание использовалось как мастерская и склад удобрений, находилось в аварийном состоянии. В 2020-2022 годах была проведена реставрация, и храм вновь открыли для праздничных богослужений.

– Для газоснабжения храма специалисты Вяземского филиала газораспределительной организации спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию уличный газопровод и внутреннюю систему газового отопления. Работы по газификации проведены по договору технического присоединения в рамках масштабной реставрации памятника, – сообщили в «Газпром газораспределение Смоленск».

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