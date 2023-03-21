В России продолжается дедолларизация сбережений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Портфель депозитов розничных клиентов в китайской валюте по итогам первого квартала только в ВТБ вырастет на 1 млрд юаней – до 7,7 млрд. С начала года прирост составит более 15%.

Росту спроса на вклады в китайской валюте способствовало повышение ставок по таким депозитам, а также снижение интереса к долларовым инструментам.

«За последний год вклады в юанях стали популярной альтернативой классическим валютным вкладам в долларах и евро. В 2022 году более 10 тыс. клиентов воспользовались новым инструментом сбережений, а в этом году спрос на них растет ускоренными темпами. По итогам первого квартала мы рассчитываем увеличить портфель вкладов в китайской валюте на 1 млрд юаней, а в целом за год он удвоится», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ также продолжает расти. За январь-февраль он вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3% – до 3,44 трлн. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.