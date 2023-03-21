Сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным экспертов, более 40% ипотечных заемщиков в ходе сделок с недвижимостью приобретают однокомнатные квартиры. 37% клиентов выбирают двухкомнатные объекты, а трехкомнатные – около 20%.

«Однокомнатные квартиры пользуются у ипотечных заемщиков неизменной популярностью как минимум последние три года. Среди причин - устоявшееся на рынке мнение о доступной стоимости таких объектов. Многие клиенты рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду. Однако в пересчёте на стоимость одного квадратного метра просторные квартиры выгоднее: в некоторых случаях разница в цене может достигать 30%», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что серьезным стимулом для покупки россиянами квартир большой площади может стать внедрение принципа «больше метров – ниже ставка» по ипотеке на государственном уровне (собственная подобная программа у банка уже существует).

В целом на рынке ипотеки, по оценке экспертов, в феврале оформлено жилищных кредитов более чем на 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января.