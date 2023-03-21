Смоленская сирота через суд получила положенную ей по закону квартиру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выпускница детского дома из Смоленской области в положенный по законодательству срок не была обеспечена положенной ей жилплощадью. Отстаивать свои права девушке пришлось через суд.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, суд встал на сторону сироты и обязал местную администрацию предоставить ей благоустроенное жилье. Однако чиновники не исполнили данное решение.

Тогда в ситуацию вмешались судебные приставы и предупредили госслужащих об ответственности за игнорирование требований.

В отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Только после этого местная администрация предоставила девушке подходящее жилье.

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