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НовостиОбщество21 марта 2023 10:32

Смоленская сирота через суд получила положенную ей по закону квартиру

Представители администрации длительное время игнорировали требования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская сирота через суд получила положенную ей по закону квартиру.

Смоленская сирота через суд получила положенную ей по закону квартиру.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выпускница детского дома из Смоленской области в положенный по законодательству срок не была обеспечена положенной ей жилплощадью. Отстаивать свои права девушке пришлось через суд.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, суд встал на сторону сироты и обязал местную администрацию предоставить ей благоустроенное жилье. Однако чиновники не исполнили данное решение.

Тогда в ситуацию вмешались судебные приставы и предупредили госслужащих об ответственности за игнорирование требований.

В отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Только после этого местная администрация предоставила девушке подходящее жилье.

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