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НовостиОбщество21 марта 2023 11:25

22 марта на трёх улицах Смоленска отключат холодную воду

«Горводоканал» предупреждает о ремонтных работах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
22 марта на трёх улицах Смоленска отключат холодную воду.

22 марта на трёх улицах Смоленска отключат холодную воду.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

22 марта на трёх улицах Смоленска не будет холодного водоснабжения. По информации «Горводоканала», на водопроводной линии пройдут ремонтные работы.

В связи с этим с 9.30 до 17.00 холодную воду отключат по следующим адресам: ул. Большая Краснофлотская д.4, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.10а, д.10б, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.14б, д.14в, д.16, д.16а, ул. Пушкина, ул. Дзержинского д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.49, д.49а, д.51, д.53, д.55.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61.

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