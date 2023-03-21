С 1 апреля Смоленск и Москву соединит шестая «Ласточка». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В РЖД сообщают, что поезд будет премиум-версии № 743/744. Состав планирует выпускать в рейс ежедневно из Москвы в 9:56, прибывать в Смоленск он будет в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть более 4 часов. В пути предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма и Гагарин.

«Ласточка» состоит из 5 вагонов различных классов комфортности, адаптированных к перевозке маломобильных пассажиров и оснащенных местами для провоза домашних животных.

Поезд выйдет на маршрут на 7 месяцев – по 31 октября.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске отремонтируют улицу Румянцева. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (подробнее).