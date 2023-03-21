В Смоленске объявили карантин по гриппу и ОРВИ в четырех школах. Фото: пресс-служба администрации города.

В пяти классах четырех школ Смоленска, а также в одной из школ области был объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 13 по 19 марта в Смоленске заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 15.9%. Наибольший рост был зафиксирован у учащихся старших и младших классов.

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю было определено 5 вирусов гриппа А(H1N1) и 5 вирусов гриппа В. Также специалисты выявили парагрипп, аденовирус, сезонный коронавирус.

Читай также:

Смоленский студент стал серебряным призером чемпионата России. В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники страны.