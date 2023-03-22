Смолянин лишился зубного протеза после падения на скользком тротуаре. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Ярцева сломал зубной протез и получил серьезные травмы после падения на скользком тротуаре. О произошедшем сообщили в социальных сетях.

Смолянин поскользнулся на льду и упал возле подъезда своего дома.

– Мужчине пришлось вызвать скорую помощь, так как было сильное рассечение губы. После чего в больнице ему наложили 8 швов. Зубной протез сломался на части, – сообщили смоляне.

Правовую оценку работе управляющей компании по содержанию дворовых территорий дадут надзорные органы.

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