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НовостиОбщество22 марта 2023 7:26

Смолянин лишился зубного протеза после падения на скользком тротуаре

Оценку работе коммунальщиков смоленского райцентра дадут надзорные органы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянин лишился зубного протеза после падения на скользком тротуаре.

Смолянин лишился зубного протеза после падения на скользком тротуаре.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Ярцева сломал зубной протез и получил серьезные травмы после падения на скользком тротуаре. О произошедшем сообщили в социальных сетях.

Смолянин поскользнулся на льду и упал возле подъезда своего дома.

– Мужчине пришлось вызвать скорую помощь, так как было сильное рассечение губы. После чего в больнице ему наложили 8 швов. Зубной протез сломался на части, – сообщили смоляне.

Правовую оценку работе управляющей компании по содержанию дворовых территорий дадут надзорные органы.

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